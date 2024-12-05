В Одинцове открылся пост скорой медицинской помощи

Пост скорой медицинской помощи Одинцовской подстанции начал работу в поселке Сосны. Две круглосуточные выездные фельдшерские бригады работают на базе местной врачебной амбулатории посменно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый пост, сформированный в поселке по поручению главы муниципалитета Андрея Иванова, позволит намного быстрее оказывать скорую медицинскую помощь — время прибытия бригады на экстренный вызов сократится до 20 минут.

«Пост разместили на втором этаже местной амбулатории — для специалистов отведены 3 помещения, оборудованные всем необходимым для отдыха. На вызов бригады выезжают на новых машинах, недавно поступивших в округ. Пополнение автопарка ожидается и в следующем году», — сказал Иванов.

Пост обслуживает территорию, на которой проживает порядка 14 тысяч пациентов. Заправка медикаментами и обработка машин будут проводиться в Одинцовской подстанции скорой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.