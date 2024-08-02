В Одинцове открылся первый в Подмосковье медицинский симуляционный центр

На базе Одинцовской областной больницы начал работу учебный симуляционный центр — здесь действующие и будущие сотрудники медицинской сферы смогут обучаться и совершенствовать уже имеющиеся практические навыки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с депутатом Совета депутатов Одинцовского округа Ниной Гинтовой осмотрел новый центр. На встрече также присутствовала сотрудник Одинцовской областной больницы Елена Горбачева.

«На этих тренажерах наши медики смогут постоянно заниматься и повышать свою квалификацию. Сюда же мы будем отправлять и практикантов. Так же и те, кто будет устраиваться к нам в больницу, смогут показывать свои навыки. Благодаря центру в округе станет больше высококлассных специалистов», — отметил Иванов.

Практиковаться ученикам предстоит на симуляторах — специальных манекенах, имитирующих настоящих пациентов. Это первый подобный проект, реализованный в Подмосковье.

В симуляционном центре будут обучать не только врачебный, но и средний медицинский персонал: например, медсестры смогут отработать постановку капельницы, уколы, правильное измерение давления, освоить другие навыки. Кроме того, практиковаться на симуляторах будут студенты медицинских колледжей, воспитанники кадетского корпуса, а также ученики школ, в которых есть медицинские классы. Получить практические навыки смогут все желающие: так, жители соседних домов уже заинтересовались возможностью пройти обучение.

В Центре есть мультидисциплинарный класс, где отрабатывают навыки работы в команде. Это помещение, в котором полностью сымитирован кабинет специалистов: врача общей практики, врача-педиатра, врача ультразвуковой диагностики. Здесь есть два манекена, один из которых — ребенок. Он предназначен для неонатологов, педиатров, а также для детских сестер. На этом манекене можно отрабатывать навыки первичного осмотра, постановки катетеров, наложения повязок, пальпации и другие. Он также предназначен для реанимации, в нем есть аналоги всех внутренних органов.

Еще один манекен, Маша, также предназначен для проведения пальпации, установки катетеров, забора крови, подкожных, внутримышечных инъекций и прочих манипуляций. Кроме того, этот симулятор может имитировать роды. На нем возможна отработка сердечно-легочной реанимации — навыка, которым должен в совершенстве обладать каждый медработник.

В соседнем кабинете отрабатывают навыки реанимации новорожденных — здесь имитируют оказание сердечно-легочной реанимации ребенку, рожденному в асфиксии.

Есть в центре и кабинет психологической консультации, в котором молодым специалистам расскажут о роли и задачах психолога в медицине, проведут тренинги с медицинским персоналом — для профилактики профессионального выгорания и проработки речевых модулей, алгоритмов общения с пациентами и их родственниками в зависимости от моделируемой клинической ситуации.

Также в Центре оборудовали систему Телементор — с помощью видео-инструкций обучающийся сможет отработать на манипуляционном столе необходимые действия — от подготовки всех необходимых материалов до утилизации отходов. После нескольких повторов нужно сдать экзамен, который будут фиксировать камеры.

В планах — превратить учреждение в научно-учебный центр — сюда смогут привлекать специалистов разных направлений, начиная с хирургии и заканчивая акушерством, а также проводить профессиональные мастер-классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.