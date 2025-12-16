В Одинцове открылось взрослое отделение Немчиновской врачебной амбулатории

В поселке Новоивановское начало работать взрослое отделение Немчиновской врачебной амбулатории. Здесь могут получать медицинскую помощь более 7,6 тыс. прикрепленного населения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Во взрослом отделении новой амбулатории ведут прием врачи-терапевты, а также узкопрофильные специалисты — невролог, хирург, офтальмолог и гинеколог. Также здесь можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Оборудованы комфортные зоны ожидания приема врача. Ранее в амбулатории начало работать детское отделение. Все это позволит сделать медицинскую помощь более доступной для жителей — и взрослых, и детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Во взрослом отделении Немчиновской врачебной амбулатории оборудованы кабинеты вакцинации, забора крови, УЗИ, ЭКГ. Оно располагается по адресу: Московская область, Одинцовский район, бульвар Эйнштейна, дом 5, помещение 5/1. Записаться к специалистам на прием можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram и МАХ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.