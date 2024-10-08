В Одинцове открыли современный эндокринологический центр

В Одинцовском округе на базе областной больницы начал работу современный эндокринологический центр. Он был создан в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь пациенты смогут проходить углубленное обследование не только у эндокринологов, но и у других профильных специалистов — офтальмологов и неврологов, а также в кабинете «диабетической стопы». Участие в открытии востребованного медучреждения принял глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что все услуги здесь будут оказываться бесплатно — по полисам обязательного медицинского страхования.

«Сахарный диабет — очень коварное заболевание. Наличие в муниципалитете такого специализированного центра является большим шагом в борьбе с этой болезнью. Сегодня на учете в Одинцовской областной больнице стоит около 17 тысяч больных сахарным диабетом. Только за 9 месяцев текущего года было выявлено 720 новых случаев», — отметил глава.

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев сообщил, что персонал центра проходит специальную профильную подготовку. Все медики перешли сюда из других медучреждений ООБ. Однако это не скажется на качестве приема больных на уровне первичного звена — в поликлиниках.

Центр является межмуниципальным, помимо Одинцовского округа здесь принимают пациентов из Краснознаменска и Власихи. Направление можно будет получить у участкового терапевта.

«При сахарном диабете велик риск развития сопутствующих заболеваний: диабетических нефропатии, ретинопатии и нейропатии. Для их профилактики требуется регулярное, не реже раза в год, наблюдение у специалистов. Также важно профилактировать синдром «диабетической стопы», чтобы избежать риска осложнений, при которых на ногах образуются незаживающие язвы», — рассказала заведующая межмуниципальным эндокринологическим центром Марина Кондратова.

На базе центра будет работать и «Школа для пациентов с сахарным диабетом». Посетителям помогут скорректировать питание и привычки таким образом, чтобы течение заболевания стало менее тяжелым, а жизнь — комфортнее. Также школа даст специалистам хорошую возможность получать от пациентов обратную связь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году региональные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.