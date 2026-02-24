В Одинцове открыли новое стоматологическое отделение

Новое стоматологическое отделение Одинцовской больницы начало работу в ЖК «Союзный» в Одинцовском округе. В нем оказывают терапевтическую и ортопедическую помощь, включая льготное протезирование зубов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В новом отделении для пациентов открыто три стоматологических кабинета: два — терапевтических и один — специализированный кабинет ортопедического приема, предназначенный в том числе для оказания услуг по льготному протезированию зубов. Прием пациентов ведут 4 врача стоматолога-терапевта, 1 врач стоматолог-ортопед.

Для обеспечения работы ортопедической службы при отделении открыта собственная зуботехническая лаборатория. Она будет обеспечивать полный цикл изготовления конструкций, необходимых для льготного протезирования зубов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» по адресу, с помощью чат-ботов в МАХ и Telegram, а также по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.