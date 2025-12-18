В новом помещении КДЦ № 2 НИКИ детства прошел новогодний праздник для детей и родителей

Консультативно-диагностический центр № 2 НИКИ детства переехал в новое помещение по адресу: г. Мытищи, ул. Индустриальная, д. 3, корп. 2 (прежний адрес ул. Воровского, д. 2). Уже в обновленных стенах состоялось первое торжественное мероприятие — новогодний праздник «Новый год в новом доме!» для маленьких пациентов и их семей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Программа включала динамичные интерактивы, танцевальные флешмобы и игры на внимание, позволившие детям зарядиться позитивной энергией. Особенно популярной стала мастерская аквагрима, где каждый ребенок мог превратиться в любимого новогоднего персонажа — олененка, снежинку или даже Деда Мороза.

«В этот волшебный предновогодний день особенно важно напомнить нашим маленьким пациентам и их семьям, что они не одни — рядом есть люди, которые искренне желают им добра, здоровья и радости. Пусть Новый год принесет каждому из них свет и тепло!» — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Кульминацией праздника стало появление Деда Мороза и Снегурочки: они поздравили всех собравшихся, устроили веселый хоровод под песню «В лесу родилась елочка», провели игру «Заморозки» и вручили детям сладкие подарки.

«Новый год — время чудес, и впервые мы отмечаем его в новых стенах НИКИ детства. От всей души поздравляю наших маленьких пациентов и их родителей с этим праздником! Пусть в новом году рядом всегда будут забота, поддержка и настоящие волшебные моменты!» — добавила заведующая консультативным отделением КДЦ № 2 Дарья Коледова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.