В новом офтальмологическом отделении Подольска провели 2,5 тыс операций

В офтальмологическом отделении Подольской областной клинической больницы в течение года после открытия провели 2 500 операций по восстановлению зрения у пациентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В созданном на базе ОСП-4 по инициативе главного врача Вардана Геворкяна офтальмологическом отделении с самого начала внедряли инновации и сделали его комфортным для пациентов. В настоящее время это современный дневной стационар, где можно получить полный комплекс услуг, в том числе подготовиться к операции. Все устроено таким образом, что пациенты могут вернуться домой спустя всего несколько часов после вмешательства.

Под руководством профессора, доктора медицинских наук Алексея Егорова команда специалистов каждый день доказывает высокий уровень профессионализма. Медики завоевывают доверие пациентов Подольска и других регионов Московской области. Современное оборудование, включая недавно установленный хирургический комбайн Alcon Constellation, позволяет выполнять даже самые сложные операции на глазах с максимальной точностью и безопасностью.

«Это лишь начало большого пути, направленного на сохранение и улучшение зрения каждого пациента. В планах — расширение с открытием второй операционной и запуском специализированных лазерных кабинетов. Это сделает офтальмологическую помощь еще более доступной и эффективной», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.