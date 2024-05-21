В новой поликлинике в ЖК «Столичный» Балашихи собирают мебель и медоборудование

Строительство большой и современной поликлиники на финишной прямой. Девелопер «Главстрой Регионы» возводит объект здравоохранения на территории жилого комплекса «Столичный» городского округа Балашиха в рамках комплексного развития территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В поликлинике создадут единый комплекс учреждений — детское отделение, взрослое и подстанцию скорой помощи. Каждую смену здесь будут принимать 350 взрослых и 320 детей.

Шестиэтажное здание общей площадью 7,2 тыс. кв. метров расположено на участке более 0,8 га. Вокруг поликлиники предполагается парковка для автомобилей, а также небольшая прогулочная зона и детская площадка. Рядом с медицинским учреждением расположена уже созданная рекреационная зона — набережная Малого Саввинского пруда.

На данный момент в поликлинике ведутся работы по сборке мебели и медоборудования, черновой и чистовой отделке, устройству внутренних инженерных систем и монтажу системы вентиляции.

Кроме этого, застройщик продолжает строительство 22 корпуса ЖК «Столичный». Здесь ведутся работы по устройству кровли, внутренней инженерной системы, черновой и чистовой отделке МОП и квартир. Идут работы по благоустройству территории и установке уличного освещения.

ЖК «Столичный» городского округа Балашиха расположен в окружении Саввинских прудов и Пестовского парка, которые вместе с благоустроенной территорией комплекса образуют единый ландшафтно-парковый ансамбль площадью более 90 Га. В «Столичном» построены 6 детских садов, 3 школы, а также спортивные и игровые площадки для детей и взрослых.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.