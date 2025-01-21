В новой поликлинике Люберец открылся массажный кабинет

Жители городского округа Люберцы могут пройти курс массажа в поликлинике на улице Летчика Ларюшина, в медучреждении заработал массажный кабинет, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В массажном кабинете проводят профилактику и лечение таких заболеваний, как остеохондроз, лечение различных травм. При этом используют классические методы массажа.

«Сейчас на приеме была женщина с проблемами остеохондроза, жаловалась на головные боли. Мы ей сделали массаж. Отпустили, говоря медицинской терминологией, некоторые группы мышц. Ей стало намного легче. Сказала, придет еще», — рассказывает массажист Люберецкой областной больницы Наталья Никифорова.

В кабинете все сделано по самым современным медицинским стандартам: мобильные массажные столы со специальным вырезом для лица, который необходим при массаже шейно-воротниковой зоны и подлокотниками для массажа рук. Есть валики различной конфигурации для различных типов комплекции пациентов, массажный столик и стулья, а также рукомойник с ножной подачей воды, чтобы руки врача-массажиста всегда оставались чистыми.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.