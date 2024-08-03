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В Новгороде провели более 100 процедур ЭКО с начала года

Жительницам Новгорода с начала года провели 119 процедур ЭКО в клиниках, где проводят лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, сообщает «Бриф24» .

Процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, столкнувшихся с бесплодием, проводят по национальному проекту «Демография». Направление на данную процедуру можно получить бесплатно по полису ОМС.

В области нет очереди на лечение бесплодия, где применяются методы вспомогательных репродуктивных технологий.

Для многих семей ЭКО — это единственный шанс стать родителями. Получить данную услугу можно при наличии медпоказаний и отсутствии противопоказаний к беременности.