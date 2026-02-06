В Ногинске завершили строительство новой поликлиники для 50 тысяч жителей

В микрорайоне Заречье города Ногинск завершают строительство новой поликлиники на 500 посещений в смену, которая сможет обслуживать около 50 тысяч жителей Богородского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

6 февраля представители администрации Богородского округа и главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц провели рабочий выезд на объект новой поликлиники в микрорайоне Заречье Ногинска. Сейчас здесь завершаются строительные работы и монтаж современного медицинского оборудования, включая аппараты для рентгена, МРТ, КТ, флюорографии и маммографии.

Поликлиника будет смешанного типа — для взрослых и детей, с консультативно-диагностическим центром и педиатрическим отделением. В настоящее время на объекте трудятся 97 человек, идет сборка мебели и подключение оборудования. После завершения этих этапов начнется процедура лицензирования учреждения.

Сдать объект планируют в конце марта. По словам Сергея Лившица, новая поликлиника позволит оказывать все виды медицинской помощи, а также особое внимание уделит участникам СВО и их семьям. На базе учреждения создадут центр диспансеризации для бойцов СВО. Ожидается, что поликлиника сможет обслуживать порядка 50 тысяч жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.