В Нижнем Тагиле превышены нормы формальдегида и угарного газа в водухе

Согласно информации от ФГБУ «Уральское УГМС», в конце июня 2025 года в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) формальдегида и оксида углерода. Уровень угарного газа достиг 1,1 ПДК, а формальдегида — 1,02 ПДК. Хотя эти показатели находятся на грани нормы, они вызывают серьезные опасения у экологов и горожан. О том, почему это опасно, рассказал Илья Рыбальченко, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting, член научных советов ППК «Российский экологический оператор» и Росприроднадзора, сообщает «Поясним за Тагил» .

Рыбальченко отметил, что даже незначительное превышение ПДК таких веществ, как формальдегид и оксид углерода, может негативно сказаться на здоровье, особенно при продолжительном воздействии. Показатели 1,1 ПДК для угарного газа и 1,02 ПДК для формальдегида указывают на то, что загрязнение хоть и не критическое, но уже выходит за допустимые рамки, что является тревожным сигналом.

Оксид углерода, даже в малых дозах, ухудшает способность крови транспортировать кислород. Это может приводить к головным болям, вялости, снижению концентрации, особенно у людей с болезнями сердца, детей и пожилых.

Формальдегид — канцерогенное вещество, которое раздражает дыхательные пути, провоцирует аллергию и воздействует на нервную систему. Длительное нахождение в среде с концентрациями, близкими к ПДК, способно вызывать хронические воспаления, бронхит и ослабление иммунитета.

«Важно понимать, что ПДК — это не „уровень безопасности“, как часто ошибочно полагают, а нормативный компромисс между реальной опасностью вещества и возможностями промышленности и городского хозяйства. Он устанавливается на основании экспериментов, но с учетом политических, технологических и экономических факторов. Поэтому отсутствие превышения ПДК не означает, что воздух безопасен для всех», — отметил Илья Рыбальченко.

Как пояснил эксперт, отсутствие превышения ПДК означает лишь то, что концентрация не вызывает острых реакций у большинства людей. Однако хронические последствия, особенно при комбинированном воздействии нескольких загрязнителей, могут возникать и при более низких уровнях — особенно у уязвимых групп населения.

Таким образом, даже незначительные превышения ПДК должны рассматриваться не как «небольшое отклонение от нормы», а как повод для немедленного контроля источников выбросов и защиты здоровья людей.