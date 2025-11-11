В Нижнем Новгороде теперь применяют новый метод лечения свищей прямой кишки

Главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов рассказал, что врачи из Нижнего Новгорода внедрили в практику клеточные технологии для лечения свищей прямой кишки. По его словам, инновационный подход дает возможность ускорить заживление свища в 3-5 раз, сообщает pravda-nn.ru .

Свищи прямой кишки, как правило, возникают у людей молодого и среднего возраста (25-50 лет) на фоне парапроктита, причем мужчины сталкиваются с этой проблемой чаще, чем женщины. Данная патология вызывает не только физическую боль, но и значительный психологический дискомфорт.

Для борьбы со свищами нижегородские медики стали использовать клеточные технологии. Вначале свищевой ход тщательно очищается и обрабатывается лазером. Затем в него вводится плазма, полученная из крови самого больного, что стимулирует процессы регенерации тканей благодаря факторам роста. В итоге в зоне свища формируется плотный каркас, который активизирует образование новых клеток и ускоряет процесс восстановления в 3-5 раз, если сравнивать с традиционным хирургическим лечением.

Это современное решение позволяет избежать рисков повторного возникновения параректального свища и долгого периода реабилитации. Уже через несколько суток после проведения процедуры пациенты могут вернуться к привычной жизни, а заживление тканей происходит без образования грубых рубцов.

