В Нижнем Новгороде будут производить грудные импланты

сегодня в 18:25

Представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов в своем Telegram-канале рассказал, что нижегородский кластер будет производить грудные импланты, сообщает ИА «Время Н» .

Российская разработка будет использоваться в ходе операций по увеличению груди.

В качестве альтернативы импортному силикону, ранее применявшемуся в этой области, был разработан отечественный имплант, прошедший регистрацию в ноябре.

Эта информация была озвучена в Москве на 14-м Национальном конгрессе имени Н. О. Милонова «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология» (18+).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.