В Нижегородской области выявили 16 тыс случаев ОРВИ

сегодня в 14:17

Роспотребнадзор: почти 69% заболевших в Нижегодской области заразились гриппом

В Нижегородской области зарегистрировали 16 тысяч случаев ОРВИ. Почти в 69% случаев у пациентов выявили грипп, сообщает pravda-nn.ru .

О ситуации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, среди заболевших преобладают случаи гриппа — 68,9% от общего числа обследованных пациентов.

Кроме того, у жителей области выявляют риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, бокавирусы и метапневмовирусы.

Среди штаммов гриппа чаще всего фиксируется вирус А (H3N2).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.