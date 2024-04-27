В Нижегородской области в разы снизилась заболеваемость венерическими болезнями

В Нижегородской области в 2-3 раза снизилась заболеваемость ИППП за 10 лет

В Нижегородской области за последние 10 лет в 2-3 раза уменьшился уровень заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). В 2023 году в регионе зафиксировали 69,3 больных на 100 тысяч населения, сообщает ИА «Время Н» .

Врач дерматолог-венеролог Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера Ирина Чечерина сообщила, что медики редко встречают пациентов с острыми формами ИППП. По ее словам, зараженные половыми болезнями люди иногда считают, что больны простым ОРВИ и начинают самолечение. Из-за такой самодеятельности недуг переходит в хроническую стадию, предупредила Чечерина.

«Из-за приема различных медикаментов клиническая картина заболевания получается „затертой“. Порой, человеку и надо бы обратиться к специалисту, но он этого не делает… <…> В итоге — плачевный результат», — заявила дерматолог-венеролог.

Врач обратила внимание, что каждую из половых болезней можно и нужно лечить. По словам Чечериной, стоит помнить, что лечением ИППП необходимо заниматься только под контролем и наблюдением медицинских специалистов.

Эксперт отметила, что источник венерических заболеваний остается прежним — случайные сексуальные связи.