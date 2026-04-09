В Нижегородской области клещи покусали 28 человек

Роспотребнадзор: один клещ в Нижегородской области оказался заражен боррелиями

В Нижегородской области зарегистрировано 28 обращений из-за присасывания клещей, половина пострадавших — дети. Один из исследованных клещей оказался инфицирован боррелиями, сообщает pravda-nn.ru .

По данным регионального управления Роспотребнадзора, клещи присосались к 28 жителям области, в том числе к 14 детям. Экстренная профилактика потребовалась пятерым детям.

Обращения зафиксированы в 14 муниципалитетах, включая Балахнинский, Богородский и Вачский округа. В Нижнем Новгороде случаи зарегистрированы в Автозаводском, Советском и Приокском районах.

В 43% случаев клещи присасывались на придомовых территориях, в 13% — на садовых участках, в 9% — в селах и деревнях. Лаборатория исследовала 23 клеща.

«Выявлен 1 клещ инфицированный боррелиями в Богородском муниципальном округе», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

Прививки от клещевого энцефалита сделали 2926 человек, из них 264 — дети. Специалисты рекомендуют при посещении лесов и зеленых зон носить закрытую одежду и использовать репелленты.

