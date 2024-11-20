В НИКИ детства завершили организацию оказания медицинской помощи для детей со СМА

В НИКИ детства впервые осуществили патогенетическое лечение ребенка со спинальной мышечной атрофией — интратекальное введение лекарственного препарата «Нусинерсен». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое (орфанное) нервно-мышечное заболевание, характеризующееся развитием вялых парезов/параличей, проявляющихся мышечной слабостью, атрофиями мышц и утратой ребенком ранее приобретенных двигательных навыков. Заболевание возникает из-за мутаций в гене, отвечающем за синтез белка выживаемости мотонейронов, в результате дефицита или отсутствия которого, двигательные нейроны спинного мозга гибнут.

«Мы завершили организацию системы медицинской помощи для детей со спинальной мышечной атрофией по принципу МФЦ. Теперь дети с этим тяжелым заболеванием смогут получать всю необходимую медицинскую помощь в условиях одного учреждения — от профилактических осмотров и патогенетического лечения до реабилитации и психологической поддержки», — сказала директор НИКИ детства, главный педиатр Подмосковья, д. м. н. Нисо Одинаева.

Введение препарата проходило в отделении анестезиологии и реанимации института детства.

«Проводимое лечение позволяет изменить траекторию естественного течения этого тяжелого неуклонно прогрессирующего заболевания, сохранить жизнь наших пациентов и значимо улучшить ее качество», — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства Марина Шведова.

В центре орфанных заболеваний НИКИ детства проводится динамическое наблюдение детей со СМА мультидисциплинарной командой специалистов, осуществляется взаимодействие с фондом «Круг добра» для обеспечения пациентов патогенетической и генозаместительной терапией, а теперь еше и регулярное введение Нусинерсена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.