В НИКИ детства в Подмосковье прошла акция «Елка желаний» для юных пациентов

В отделении реабилитации НИКИ детства в Подмосковье состоялась акция «Елка желаний», в рамках которой заместитель председателя правительства и министр здравоохранения региона Максим Забелин, а также главные врачи детских больниц поздравили пациентов и вручили им подарки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В мероприятии также участвовала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова. Дети оставили у главной елки свои пожелания — от игрушек до гаджетов, и все они были исполнены гостями.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева поблагодарила организаторов и отметила, что такие акции дарят детям надежду и вдохновляют их на выздоровление. Праздник стал для ребят напоминанием о важности доброты и поддержки.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.