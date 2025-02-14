В НИКИ детства рассказали, как в Подмосковье работает система кардиопомощи детям

14 февраля отмечается Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца. Частота кардиологических заболеваний в России составляет примерно 10-15 случаев на 1 тыс. новорожденных. При этом примерно каждый четвертый из них с критическим врожденным пороком сердца, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Врожденный порок сердца — это дефект в структуре органа или крупных сосудов, который формируется еще до рождения ребенка. Порок может проявляться в различных формах и степенях тяжести, от незначительных изменений до серьезных нарушений, влияющих на кровообращение и работу сердца», — отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В Московской области создана эффективная маршрутизация маленьких пациентов с кардиологической патологией. Детям доступны практически все виды помощи — от диагностики и консервативного до высокотехнологичной хирургической коррекции врожденных пороков. Налажено взаимодействие со специалистами ведущих профильных медучреждений России. Доступны консультации с помощью сервисов телемедицины.

«Лечение врожденных пороков сердца включает в себя дооперационную подготовку, когда нужно провести полное обследование, поставить точный диагноз, выявить сопутствующие заболевания, подлечить их, чтобы подготовить ребенка к кардиохирургической коррекции. Далее эстафета передаётся кардиохирургам. Мы находимся в тесной связи с кардиохирургическим отделением детского клинического центра им. Л. М. Рошаля», — добавила врач-кардиолог НИКИ детства Анастасия Синикина.

После того, как проводится операция, если есть необходимость в дальнейшей ранней реабилитации, ребенок возвращается в кардиологическое отделение НИКИ детства. И здесь, вместе с реабилитологами подводится финишная черта и здоровый малыш выписывается домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.