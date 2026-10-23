В НИКИ детства рассказали, как снизить риск простуд у детей

Врачи НИКИ детства объяснили, какие меры помогают детям реже болеть в межсезонье и при каких симптомах нельзя откладывать медицинскую помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Полностью исключить ОРВИ невозможно, но снизить вероятность заражения помогают простые системные меры. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева объяснила, что рост респираторных инфекций в межсезонье связан не с погодой, а с более тесными контактами детей в закрытых помещениях и плохой вентиляцией.

«Самые устойчивые результаты дают простые, но системные меры: контроль влажности и температуры в помещении, проветривание, разумное ограничение массовых контактов в периоды подъема заболеваемости и своевременная вакцинация от гриппа. Это не про запреты, а про управляемые риски», — отметила Нисо Одинаева.

Здоровому ребенку обычно не нужны профилактические курсы антибиотиков, «иммуномодуляторов» и витаминов без установленных показаний. Вместо обилия лимонов, чеснока и ягод важнее регулярное разнообразное питание и достаточное питье. Жесткие ограничения без медицинской необходимости не нужны, а добавки назначают по конкретным показаниям, а не из-за наступления осени.

При температуре и плохом самочувствии ребенку необходимы отдых, питье и наблюдение. Затрудненное дыхание, необычная выраженная вялость, признаки обезвоживания или быстрое ухудшение состояния — повод обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь планового приема.

Основные ориентиры профилактики — меньше рискованных контактов, комфортный воздух, одежда с учетом активности и достаточное время на восстановление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.