В интернете все большую популярность набирает новый десерт — дубайский шоколад. Хотя молочный шоколад сам по себе не является новинкой, начинка может вызвать проблемы со здоровьем. В ее состав входят непривычные для организма россиян продукты: фисташковая паста, тахини и тесто катаифи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Поскольку в состав этого десерта входят непривычные для нашей местности продукты, с которыми многие дети, скорее всего, ранее не сталкивались, риск аллергической реакции очень высок. Кроме того, калорийность такого продукта может быть выше привычных сладостей, а значит есть риск потребления большего количества калорий, чем обычно», — отметила детский эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.

Малышам до 3 лет не рекомендуется давать сладостей вовсе, а это значит, что и дубайским шоколадом их не стоит угощать. Дошкольникам можно съедать не больше 30 грамм сахара в день. С учетом того, что в составе дубайского шоколада сахар стоит на первом месте, то ребенку можно дать 1-2 кусочка.

Но прежде чем угостить ребенка модной новинкой, специалисты НИКИ детства советуют обратить внимание на потенциальные риски, связанные с употреблением дубайского шоколада. Его экзотическая начинка и дополнительные ингредиенты могут спровоцировать нежелательные реакции у детей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.