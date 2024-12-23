В НИКИ детства прошла встреча с организацией «Помощь больным муковисцидозом»

В научно-исследовательском клиническом институте детства прошла важная встреча, посвященная вопросам поддержки пациентов с муковисцидозом. На мероприятии собрались представители медицинского сообщества, юристы и родители детей с муковисцидозом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нам очень важны такие встречи, они позволяют нам лучше понять потребности пациентов и их семей, а также совместно искать наиболее эффективные пути лечения и поддержки пациентов. Мы регулярно проводим встречи с роителями детей с муковисцидозом, стараемся ответить на самые насущные вопросы, помочь. Мы очень дорожим тесным сотрудничеством между Институтом и пациентской организацией «Помощь больным муковисцидозом». Такое взаимодействие играет важную роль в улучшении качества жизни детей, страдающих от этого генетического заболевания», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Встреча была направлена на обсуждение актуальных проблем, связанных с лечением и реабилитацией детей, страдающих от этого генетического заболевания. Участники обсудили возможные пути улучшения качества жизни маленьких пациентов с этим диагнозом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.