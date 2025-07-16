В НИКИ детства предупредили о риске наружного отита у ребенка после купания в воде

Лето — лучшее время для купания в море, реке или бассейне. Но вместе с удовольствием от воды может возникнуть и неприятный сюрприз — наружный отит, предупреждают врачи Научно-исследовательского клинического института детства. Это воспаление наружного слухового прохода, которое может испортить отпуск. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«После купания вода остаётся в ухе, создавая излюбленную среду для бактерий и грибков. Особенно это актуально при длительном купании и нырянии. Отсюда и другое название наружного отита — „ухо пловца“. Также заболевание может быть вызвано микротравмами кожи наружного слухового прохода, особенно если их наносят ватными палочками для чистки ушей», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Если ребенок после купания жалуется на зуд, боль, заложенность — не стоит заниматься самолечением, лучше сразу показать ребенка врачу-оториноларингологу. Симптомы наружного отита включают: боль в области наружного слухового прохода, которая усиливается при оттягивании ушной раковины или надавливании на козелок.

«Также может наблюдаться выделение вязкого секрета из слухового прохода, боль и ограничение движения в области височно-нижнечелюстного сустава при открывании рта, увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов, иногда наблюдается небольшое повышение температуры тела. Отсутствие лечения может привести к серьёзным осложнениям и переходу острого наружного отита в хроническую форму. А это, в свою очередь, может привести к разрушению хрящевых и костных тканей наружного слухового прохода и распространению процесса на окружающие ткани и органы», — добавила врач-оториноларинголог, сурдолог НИКИ детства Лидия Мякинькова.

Для профилактики наружного отита рекомендуется сразу после купания аккуратно промокните уши чистым полотенцем. Можно осторожно просушить уши феном на минимальной мощности и теплом режиме, держа его на расстоянии не ближе 30–40 см от уха, не нужно лезть ватными палочками глубоко в слуховой проход — это может травмировать слуховой проход. Берегите уши и слух ребенка. Пусть купание в водоемах приносят только радость.

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