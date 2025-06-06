В НИКИ детства помогли ребенку с заболеванием органов дыхания, вызванным спорами грибов

В Научно-исследовательский клинический институт детства поступил 11-летний мальчик с жалобами на одышку, затрудненное дыхание, а также постоянный кашель. С детства он страдал первичным иммунодефицитом. При обследовании врачи выявили в анализах крови и посеве мокроты рост грибов аспергилл. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Бронхолёгочный аспергиллёз — это хроническое заболевание органов дыхания, обусловленное поражением дыхательных путей спорами грибов аспергилл: они провоцируют развитие воспалительного процесса в бронхах. Аспергиллез начинается остро: с озноба, повышения температуры до 39 градусов, появления боли в грудной клетке, кашля с мокротой и периодическими приступами удушья. Болезнь опасна тем, что может вызвать жизнеугрожающие осложнения», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В спасении ребенка участвовала мультидисциплинарная команда докторов: инфекционисты, аллергологи и пульмонологи. Применялись противогрибковая, гормональная, ингаляционная и инфузионная терапии. Лечение заболевания сложное и длительное, всегда проходит под динамическим контролем. Для этого неоднократно проводились различные обследования.

На фоне терапий у ребенка начала отмечаться четкая положительная динамика. Прошли лихорадка и кашель, а также исчезли хрипы при прослушивании. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное наблюдение.

«Аспергиллы встречаются в воздухе, в помещениях с повышенной влажностью — санузлы, ванные комнаты, подвалы, скверы и парки с опавшими листьями, земля комнатных растений, клетки грызунов и птиц, кондиционеры. Если есть наследственная предрасположенность, снижение иммунитета, первичный и вторичный иммунодефицит, хронические заболевания бронхолегочной системы, болезни крови, злокачественные новообразования, то длительный контакт с аспергиллами может привести к развитию аллергического бронхолегочного аспергиллеза», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.