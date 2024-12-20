В НИКИ детства Подмосковья стартовала акция «Елка пожеланий»

В преддверии Нового года 20 декабря в стенах НИКИ детства стартовала трогательная акция под названием «Елка пожеланий». Эта инициатива, идущая от сердца, предназначена не только для того, чтобы порадовать детей, находящихся на лечении в стационаре, но и для того, чтобы подарить тепло и надежду тем, кто в это время защищает мирное небо над нашими головами — бойцам специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Идея акции проста и гениальна в своей искренности. Дети, их родители и сотрудники НИКИ детства пишут новогодние поздравления и пожелания на небольших открытках. Эти открытки, пропитанные детским теплом и наивной верой в чудо, становятся украшениями необычной елки — «Елки пожеланий». Не елки-красавицы в привычном понимании, а символа надежды и поддержки, созданного из сотен маленьких посланий. Мы привыкли, что в Новый год поздравляют детей, — отмечает директор НИКИ детства Нисо Одинаева, — но сегодня мы решили обратить внимание на тех, кто встретит этот праздник не дома, в кругу семьи, а на боевом посту. Наши защитники, находящиеся далеко от родных и близких, также заслуживают тепла и поддержки. Поэтому мы решили отправить им свою «Елку пожеланий», несущую слова любви, уважения и благодарности», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Акция «Елка пожеланий» — это не просто благотворительная инициатива, это мощный инструмент воспитания патриотизма и гражданского долга у подрастающего поколения. Участие в ней позволяет детям осознать важность мирной жизни и выразить свою благодарность тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради ее сохранения. Дети учатся выражать свои чувства, писать письма, понимать значение слов поддержки и чувства причастности к судьбе страны.

По окончании акции, «Елка пожеланий», будет передана бойцам СВО. Этот символ любви и поддержки станет настоящим праздничным сюрпризом, напоминая о том, что их подвиг не остается незамеченным и ценим всей страной. Акция «Елка пожеланий» — это пример того, как даже маленькие люди могут сделать большое дело, проявляя сочувствие, сопереживание и патриотизм.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.