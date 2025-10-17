В НИКИ детства Подмосковья делегация врачей из Узбекистана прибыла на стажировку

С 6 по 17 октября 2025 года в НИКИ детства — Научно-исследовательском клиническом институте детства Московской области — проходит масштабное обучение для делегации из Узбекистана. В Подмосковье прибыла группа из 12 ведущих специалистов Ташкентской области, включая заведующего межрайонным перинатальным центром, главного неонатолога региона, руководителей родильных отделений, а также опытных акушеров-гинекологов и неонатологов. Участники пройдут комплексное обучение, включающее лекции, мастер-классы и практические занятия под руководством ведущих экспертов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для нас большая честь принимать коллег из Узбекистана. Это не просто обмен знаниями — это формирование единого пространства высокотехнологичной и человечной перинатальной помощи. Мы уверены, что каждый специалист, прошедший обучение в НИКИ детства, вернется домой с готовыми решениями, которые спасут жизни», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Практическая часть будет организована на базе Московского областного перинатального центра. Цель стажировки — трансляция лучших практик, направленных на снижение младенческой смертности и повышение качества медицинской помощи матерям и новорожденным в Узбекистане.

«Международное сотрудничество в здравоохранении — не просто дань времени, а необходимость. Когда врачи из разных стран учатся друг у друга, выигрывают пациенты. Мы открыты для диалога и гордимся тем, что Московская область становится площадкой для передачи передовых медицинских знаний», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.