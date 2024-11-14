В НИКИ детства откроется центр патологии речи и расстройств аутистического спектра

Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра откроется в консультативно-диагностическом центре № 1 НИКИ детства на Большой Серпуховской 1 декабря. Работать с особенными пациентами будет мультидисциплинарная команда специалистов: логопеды-дефектологи, нейропсихологи, массажисты, АВА-терапевты, а также инструкторы ЛФК и адаптивной физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы долго готовились к открытию центра, продумывали каждую деталь, ведь к нам будут приходить не просто маленькие пациенты, а особенные пациенты, у которых есть сложности с коммуникацией. Поэтому мы предусмотрели для посетителей центра патологии речи отдельный вход в здание с собственной регистратурой. Детям с аутизмом очень сложно находиться в ожидании, в социальном взаимодействии, поэтому мы сделали все, чтобы наши пациенты могли как можно быстрее попасть на занятие со специалистом», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

В центре будут работать залы адаптивной физкультуры и АВА-терапии. Последняя — является наиболее эффективным методом коррекции поведения. Метод помогает улучшить социальные и коммуникативные навыки у детей с аутизмом.

«АВА-терапия строится на принципах поведенческой науки, проще говоря специалист используют различные техники и стратегии для изменения нежелательного поведения и обучения новым навыкам. Благодаря занятиям, ребенок начинает лучше взаимодействовать с окружающими, легче адаптируется в коллективе, развивается интеллект, малыш осваивает навыки, необходимые ему для самостоятельной жизни в будущем», — добавила заместитель директора НИКИ детства по клинико-организационной работе, врач-невролог Лолита Пак.

В КДЦ № 1 НИКИ детства на Большой Серпуховской в Москве не так давно завершилась модернизация. Теперь всех наших маленьких пациентов ждут просторные холлы, комфортные зоны ожидания с различными активностями и творческими занятиями. На стенах размещены бизиборды, интерактивные игры и планшеты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.