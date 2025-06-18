В НИКИ детства объяснили, что физактивность предотвращает развитие болезней у детей

С 16 по 22 июня в России проходит Неделя информирования о важности физической активности. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства напоминают, что детям необходимо ежедневно уделять не менее часа для активных занятий, большую часть из которых должны составлять аэробные упражнения: бег, прыжки, подвижные игры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Физическая активность крайне важна для гармоничного развития ребенка. Даже простые движения способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и улучшению обмена веществ. Они развивают координацию и моторику, дарят ощущение радости. Активные игры и занятия спортом также играют важную роль в социальном развитии детей. Они учат работать в команде, справляться с эмоциями и развивать социальные навыки. Благодаря физической активности ребенок познает окружающий мир, получает новый опыт и развивает мышление и логику при выполнении различных упражнений», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Физическая активность — предупреждает риск развития заболеваний со стороны сердца, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, а также диабета 2 типа.

«Чаще гуляйте с ребенком на свежем воздухе. Не забывайте про утреннюю зарядку и разминку, которая может стать традицией для всей семьи. С 4 лет ребенка можно отдать в секцию для игровых или общеукрепляющих занятий. Не забывайте, что физическая активность должна приносить радость и удовольствие. Подбирайте занятия, которые интересны вашему ребёнку, и проводите время вместе, наслаждаясь движением и общением», — добавила заведующая КДЦ № 2 НИКИ детства, врач по спортивной медицине Дарья Коледова.

Врачи НИКИ детства призывают поддерживать активный образ жизни на протяжении всей жизни ребенка. Это поможет ему вырасти здоровым и успешным человеком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.