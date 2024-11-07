В НИИ Склифосовского спасли мужчину с одновременными инфарктом и инсультом

Врачи НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского спасли мужчину, у которого одновременно случились инсульт и инфаркт. Уже через неделю пациента выписали без каких-либо неврологических нарушений, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что сердечно-сосудистые катастрофы являются главной причиной смертности во всем мире. В этих случаях роль играет каждая секунда. В 2013 году в столице создали инфарктную сеть, чтобы помогать таким тяжелым пациентам. Сегодня она насчитывает уже 20 сосудистых центров на базе многопрофильных стационаров, где созданы все условия для стабилизации пациентов.

«Даже если это такие редкие случаи, как одновременно возникшие инфаркт и инсульт. Не так давно пациент именно с этим диагнозом поступил в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Благодаря цифровым сервисам об угрозе инсульта врачи знали еще до его поступления, а инфаркт выявили в процессе диагностики — врачи слаженно и четко действовали по единым алгоритмам, разработанным в рамках нового стандарта экстренной помощи. Мужчину спасли, сейчас он чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении», — заявила Ракова.

38-летний мужчина поступил с признаками инсульта — спутанная речь, потеря координации и чувствительности правой части тела, головная боль. Он потерял сознание, а когда пришел в себя, то пережил судорожный приступ. Его госпитализировали в нейрореанимацию, где поставили диагноз: мультифокальный инсульт с геморрагической трансформацией. В 50% случаев он приводит к летальному исходу, если не оказать помощь своевременно.

После стабилизации пациенту назначили комплексное диагностическое обследование. Его результаты показали, что у мужчины также развивается инфаркт миокарда — это опасное заболевание, при котором участок сердечной мышцы погибает из-за внезапного прекращения притока насыщенной кислородом крови. Врачи выявили стеноз артерии и установили стенд в пораженный сосуд. Уже на следующий день пациента перевели в отделение неврологии, а через неделю и вовсе выписали домой.

Новый стандарт экстренной медицинской помощи внедрен на базе флагманских центров и приемных отделений больниц Москвы. Его реализация входит в столичную стратегию развития до 2030 года в области модернизации инфраструктуры московского здравоохранения.