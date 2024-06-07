В НИИ акушерства и гинекологии Подмосковья назначена главная медицинская сестра

Весной 2024 года к исполнению обязанностей главной медицинской сестры МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского приступила Ольга Чуралева, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наша новая коллега имеет высшее медицинское образование и опыт работы более 30 лет, в том числе в должностях главной и старшей медицинской сестры различных медицинских учреждений. За успешную работу она неоднократно отмечалась благодарностями министерства здравоохранения Российской Федерации. Мы надеемся, что приход на работу такого опытного специалиста будет способствовать дальнейшему развитию МОНИИАГ как флагмана охраны материнства в нашей стране», — сказал главный врач МОНИИАГ Артур Шахназарян.

Ольга Чуралева возглавит работу среднего и младшего медицинского персонала областного института акушерства и гинекологии — акушеров, медицинских сестер, санитаров

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.