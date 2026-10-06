В Наро-Фоминском округе проводят диспансеризацию без предварительной записи

Жители Наро-Фоминского округа могут пройти диспансеризацию и вакцинацию во взрослой поликлинике Наро-Фоминска без предварительной записи. Организацию работы кабинета 5 октября проверили представители администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризация и вакцинация продолжаются во взрослой поликлинике Наро-Фоминска. Жители могут обратиться в кабинет № 124 без предварительной записи.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова и начальник отдела социального развития администрации округа Наталья Насекина 5 октября посетили поликлинику. Вместе с заведующей Еленой Селетковой они побывали в Едином кабинете диспансеризации и вакцинации и ознакомились с организацией его работы. Участники встречи обсудили проведение профилактических мероприятий и способы сделать их максимально доступными для жителей.

Диспансеризация остается одним из важных направлений работы поликлиники. Регулярные обследования позволяют оценить состояние здоровья, выявить факторы риска и обнаружить заболевания на ранней стадии, когда симптомы еще могут отсутствовать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.