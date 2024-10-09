В Наро-Фоминске пройдут приемы врачей в передвижном комплексе ФАП
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
Жителей Наро-Фоминского округа информируют о графике выезда передвижного комплекса ФАП для оказания медицинской помощи узкоспециализированных врачей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В октябре пройдут приемы следующих врачей:
- 11 октября — Волченковский ФАП, офтальмолог;
- 14 октября — с. Атепцево, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;
- 17 октября — п. Новая Ольховка, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;
- 18 октября — Могутовский ФАП, эндокринолог; Шустиковский ФАП — оториноларинголог; Рождественский ФАП — акушер-гинеколог;
- 21 октября — д. Головково, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;
- 23 октября — с/з «Архангельский», кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;
- 24 октября — с. Петровское, кардиолог, невролог;
- 25 октября — с. Каменское, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;
- 25 октября — Симбуховский ФАП, офтальмолог;
- 28 октября — г. Верея, кардиолог, невролог;
- 28 октября — Бекасовский ФАП, эндокринолог;
- 29 октября — д. Таширово, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;
- 30 октября — ЗАТО «Молодежный», кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;
- 31 октября — р. п. Селятино, кардиолог, невролог.
Записаться на прием можно через врача-терапевта поликлиники, врача общей практики или фельдшера амбулатории либо ФАП.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.