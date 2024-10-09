В Наро-Фоминске пройдут приемы врачей в передвижном комплексе ФАП

В октябре пройдут приемы следующих врачей:

11 октября — Волченковский ФАП, офтальмолог;

14 октября — с. Атепцево, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;

17 октября — п. Новая Ольховка, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;

18 октября — Могутовский ФАП, эндокринолог; Шустиковский ФАП — оториноларинголог; Рождественский ФАП — акушер-гинеколог;

21 октября — д. Головково, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;

23 октября — с/з «Архангельский», кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;

24 октября — с. Петровское, кардиолог, невролог;

25 октября — с. Каменское, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;

25 октября — Симбуховский ФАП, офтальмолог;

28 октября — г. Верея, кардиолог, невролог;

28 октября — Бекасовский ФАП, эндокринолог;

29 октября — д. Таширово, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;

30 октября — ЗАТО «Молодежный», кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог;

31 октября — р. п. Селятино, кардиолог, невролог.

Записаться на прием можно через врача-терапевта поликлиники, врача общей практики или фельдшера амбулатории либо ФАП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.