В Наро-Фоминске пройдет встреча с эндокринологами, которые расскажут о диабете

В преддверии конференции заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова встретилась с пациентами с сахарным диабетом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Говорили о том, как сделать получение лекарств более удобным, улучшить работу эндокринологической службы и организовать постоянную поддержку пациентов. Разговор получился предметным и конструктивным.

«Для нас важно слышать, с какими реальными ситуациями сталкиваются люди. Такие встречи помогают находить практические решения», — отметила Наталья Трофимова.

29 ноября в ЦДК «Звезда» продолжение этого разговора: врачи-эндокринологи проведут открытую встречу, где расскажут о практических способах контроля заболевания через образ жизни и питание.

Встреча пройдет 29 ноября в 12:00, ЦДК «Звезда». Вход свободный.

В программе — только практическая польза:

Спикер: Наталья Александровна Корнеева — врач-эндокринолог высшей категории. Тема: «Ожирение при сахарном диабете: игнорировать нельзя, лечить. Как правильно расставить запятые?».

На деле вы узнаете: Почему лишний вес — не косметическая проблема, а полноценное заболевание, и как с ним работать при диабете.

Спикер: Булат Искандерович Валитов — к. м. н., врач сборной России по мини-футболу среди людей с диабетом. Тема: «Образ жизни как лекарство».

На деле вы узнаете: Как физическая активность и ежедневные привычки становятся мощным инструментом контроля над болезнью.

Спикер: Ани Алексановна Караказарян — врач-эндокринолог кабинета диабетической стопы. Тема: «Диабетическая стопа: как предотвратить и что делать?»

На деле вы узнаете: Как распознать угрозу на ранней стадии и защитить здоровье своих ног.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.