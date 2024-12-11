В Мытищинской больнице открылось эндокринологическое отделение

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Экстренную и плановую медицинскую помощь могут теперь получать пациенты в новом эндокринологическом отделении. Отделение открылось по инициативе главного врача Мытищинской больницы Ольги Мисюкевич. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В условиях стационара проводятся углубленное обследование и лекарственная терапия пациентам с сахарным диабетом 1 и 2 типа, заболеваниями щитовидной железы, надпочечников и другими патологиями эндокринной системы.

Мисюкевич отметила, что сахарный диабет в наши дни называют пандемией XXI века, и открытие специализированного эндокринологического отделения в составе многопрофильной клиники — ответ на вызовы времени.

По ее словам, в отделении помимо лечения, есть возможность получать консультацию узкопрофильных специалистов: офтальмолога, хирурга, уролога, кардиолога и других.

Мытищинская больница располагает обширной диагностической и лабораторной базой, есть возможность проводить все необходимые исследования. Наряду с оказанием медицинской помощи пациентам, поступившим экстренно с диабетической комой и другими острыми осложнениями, здесь мытищинцы проходят лечение в плановом порядке.

«Проходя периодическое лечение в стационаре, пациент имеет возможность избежать осложнений или замедлить их развитие, а значит улучшить качество жизни», — сказала заведующая эндокринологическим отделением Ирина Моногова.

Сейчас на диспансерном учете с диагнозом сахарный диабет состоят порядка 10 тысяч пациентов.

На плановую госпитализацию в эндокринологическое отделение пациентов направляет врач-эндокринолог поликлиники по месту жительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.