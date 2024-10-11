В Мытищах все желающие смогут проверить свое здоровье 12 октября

В мытищинских поликлиниках продолжатся акции в рамках дня семейного здоровья. Каждые две недели на базе крупных поликлиник проходят семейные чек-апы. 12 октября все желающие смогут посетить поликлинику № 1 и детскую поликлинику № 4, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Взрослые пациенты смогут пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию против гриппа и пневмококка. В рамках диспансеризации предусмотрены осмотр терапевта, ЭКГ, анализ крови. Детей осмотрят врач-невролог, офтальмолог и педиатр.

«Каждый раз, проводя такие акции, мы учитываем потребности наших пациентов. Именно поэтому в рамках акции прием ведут узкопрофильные специалисты, которые сейчас наиболее востребованные. Так, родители смогут сами пройти обследование и показать детей неврологу, офтальмологу и педиатру. Такие акции проводит не первый год, и видим насколько они востребованы», — поделилась заведующая детской поликлиникой № 4 Оксана Мелентьева.

Пройти необходимые профилактические осмотры всей семьей можно с 8:00 до 14:00. На День семейного здоровья можно прийти без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС. Мероприятие пройдет по адресу: г. о. Мытищи, ул. Воровского, 2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.