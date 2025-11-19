В Мытищах врачи спасли мужчину с редкой формой инсульта

Врачи регионального сосудистого центра Мытищинской больницы провели экстренную операцию 48-летнему мужчине с редкой формой инсульта. Пациент поступил с сильным головокружением и тошнотой, что позволило своевременно выявить опасное состояние, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина несколько месяцев испытывал недомогание, но однажды утром не смог встать с кровати. Бригада скорой помощи доставила его в больницу, где врачи диагностировали так называемый «ночной» инсульт. Это состояние часто маскируется под легкое недомогание и не сопровождается типичными признаками, такими как паралич или нарушение речи.

В ходе обследования у пациента был выявлен атеротромбоз — тромбоз основной артерии головного мозга на фоне атеросклеротической бляшки. Такое состояние отличается высокой летальностью и требует немедленного вмешательства. Операция длилась около часа: врачи удалили тромб, однако в артерии осталась бляшка, критически сужающая просвет сосуда. Для восстановления кровотока был установлен стент.

«У пациента был выявлен атеротромбоз — тромбоз на фоне атеросклеротической бляшки — основной артерии, которая обеспечивает кровоснабжение важнейших отделов головного мозга. Это очень тяжелое состояние с крайне высокой летальностью. К счастью, мы успели вовремя, и операция прошла успешно», — рассказала заведующий центром Элеонора Тулякова.

После лечения состояние мужчины улучшилось, его выписали на амбулаторное наблюдение. Врачи регионального сосудистого центра напомнили о важности своевременного обращения за медицинской помощью при повторяющемся головокружении и других симптомах, которые могут указывать на угрозу инсульта. Диагностика подобных состояний возможна только с использованием современного оборудования в условиях стационара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.