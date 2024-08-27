В Мытищах стартовала кампания по вакцинации от гриппа

В Мытищах началась прививочная кампания по вакцинации взрослого и детского населения против гриппа. В поликлиники поступила современная и безопасная отечественная вакцина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одними из первых начали прививаться сотрудники Мытищинской больницы. Вакцины «Флю-М» и «Совигрипп», которые поступили в мытищинские поликлиники, проверены временем и уже доказали свою эффективность в отношении известных штаммов гриппа. В детские поликлиники округа поступила вакцина «Ультрикс Квадри».

Цель прививочной кампании — создание коллективного иммунитета. Главная задача защитить взрослых и детей от массового распространения гриппа и быть готовым, в случае заболевания, перенести болезнь в легкой форме.

Этой осенью прививку от гриппа получат почти 170 тысяч жителей, в том числе 40 тыс. маленьких мытищинцев. Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку.

Записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг, по телефону 122, 8 (495) 308-13-00 или через чат-бот в Telegram. Также в ближайшее время по округу начнут курсировать мобильные пункты вакцинации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.