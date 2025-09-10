В Мытищах работает мобильный пункт вакцинации

Для удобства жителей городского округа Мытищи работает мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации г. о. Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В целях профилактики гриппа и пневмококковой инфекции все желающие смогут пройти иммунизацию в медицинском мобильном пункте 13 сентября с 10:00 до 15:00 у Дома культуры «Яуза» на улице Мира, дом 2А. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, выданный в Московской области, и СНИЛС. До процедуры врач проведет обязательный осмотр для выявления возможных противопоказаний.

Вакцина от пневмококковой инфекции совместима с другими прививками из Национального календаря, включая прививку против гриппа, за исключением БЦЖ. Эксперты подчеркивают, что вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции является эффективным и безопасным способом защиты от этих опасных заболеваний.

Жители Мытищ также могут записаться на вакцинацию в поликлинике. Для этого необходимо позвонить в единую справочную службу по телефону: 8 (495) 308-13-00.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.