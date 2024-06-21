В Мытищах прошла встреча с мамами клуба молодых семей «Импульс семьи»

Перед участниками клуба молодых семей выступил приглашенный психолог, немедицинский психотерапевт, магистр психологии и член ОППЛ — Эльмира Минажетдинова, которая раскрыла тему эмоционального выгорания тренинг «ЕСЛИ МАМА НА НУЛЕ» был направлен на понимание и поиск способов восстановления энергии и радости жизни.

Присоединяйся к клубу молодых семей молодежного центра «Импульс» и открой для себя психологические уловки и практические методы, которые помогут тебе глубже осознать свои потребности и эмоции

Регистрация участников в клуб молодых семей «Импульс семьи» проходит по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.