В Мытищах прошла встреча с мамами клуба молодых семей «Импульс семьи»
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В Мытищах во флагманском офисе молодежных объединений состоялась долгожданная встреча мам клуба молодых семей «Импульс семьи», передает пресс-служба администрации округа.
Перед участниками клуба молодых семей выступил приглашенный психолог, немедицинский психотерапевт, магистр психологии и член ОППЛ — Эльмира Минажетдинова, которая раскрыла тему эмоционального выгорания тренинг «ЕСЛИ МАМА НА НУЛЕ» был направлен на понимание и поиск способов восстановления энергии и радости жизни.
Присоединяйся к клубу молодых семей молодежного центра «Импульс» и открой для себя психологические уловки и практические методы, которые помогут тебе глубже осознать свои потребности и эмоции
Регистрация участников в клуб молодых семей «Импульс семьи» проходит по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.
«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.