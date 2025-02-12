В Мытищах прошла акция по сдаче крови

Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию в мкр. Пироговский. С утра в Центр культуры «Подмосковье» начали подходить люди, чтобы сделать доброе дело и сдать кровь, не выезжая за пределы населенного пункта.

Сотрудник МКУ ТУ «Пироговский» Татьяна Михайлова рассказала, что сегодняшний опыт — первый в ее жизни.

«Я очень довольна, в дальнейшем планирую снова присоединяться к таким акциям. Это нужное, важное и полезное дело, ведь донорская кровь когда-нибудь может стать крайне необходимой для любого из нас», — поделилась она.

Каждый донор перед сдачей крови прошел регистрацию и соответствующее обследование. Затем легкий завтрак — горячий чай и печенье — передвижная бригада привозит с собой. Затем начиналась процедура сдачи крови.

По словам врача-трансфузиолога выездного отдела Московской областной клиники крови Светланы Кошелевой, в последнее время среди доноров стало очень много молодых людей.

Донорская кровь и ее компоненты будут распределены по запросам медицинских учреждений, чтобы спасать пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. В 2024 году специалисты областного центра кровиза 319 выездов собрали почти 7,7 тонн крови и её компонентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.