В Мытищах пройдет акция «Онкоскрининг. Репродуктивное здоровье»

В мытищинском центре амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники № 1 27 июля состоится профилактическая акция «Онкоскрининг. Репродуктивное здоровье». В рамках мероприятия любой житель региона старше 18 лет сможет пройти диагностику, проконсультироваться с онкологом и другими специалистами, получить ответы на волнующие вопросы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках профилактической акции можно будет пройти маммографию, рентген-исследование органов грудной клетки, сдать ПСА-тест на рак простаты мужчинам после 40 лет и многое другое.

«Такие акции уже стали традиционными. В июне обследование прошли более ста человек. У четырех пациенток выявили серьезные патологии, но благодаря ранней диагностике, вовремя начали лечение. Очень важно, чтобы в Год семьи молодые пары и наши жители трудоспособного возраста обратили внимание на свое здоровье. В суете будней мы все откладываем на потом. Но потом — может быть поздно. Именно поэтому проводим такие акции в субботу, чтобы наши жители спокойно могли пройти комплектное обследование и консультацию таких специалистов, как врач-онколог, уролог, гинеколог и стоматолог. Будет организован спектр диагностических исследований: забор анализов, снятие кардиограммы, рентгенодиагностика, маммография», — отметила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

Всех желающих приглашают по адресу: ул. Воровского стр. 2, поликлиника № 1, ЦАОП, 8 этаж, с 8:00–14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС регионального образца и СНИЛС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.