В Мытищах проходит диспансеризация для участников ВОВ

Профилактический осмотр на дому проводит мобильная бригада мытищинской поликлиники № 1. Ветеранов осматривают и консультируют врач-терапевт, невролог и уролог. Кроме того, им произвели забор необходимых анализов и сняли ЭКГ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«К поликлинике № 1 прикреплены 78 пациентов — участников Великой Отечественной войны, блокадников, узников концлагерей и вдов. В силу возраста им сложно посещать поликлинику, поэтому профилактические осмотры мы проводим на дому. В рамках прошедшей диспансеризации наши специалисты дали рекомендации и скорректировали лечение. Но самое важное — это, конечно, внимание и забота», — рассказала заведующая поликлиники № 1 Елена Каранова.

Диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий на дому — многолетний опыт. Эта работа проводится ежегодно всеми поликлиниками. Мытищинская больница напоминает, что перед посещением на дому с ветеранами и их родственниками обязательно свяжутся из медицинского учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.