В Мытищах продолжается вакцинация жителей от гриппа и ОРВИ

Вакцинацию жителей от гриппа и ОРВИ проводят в Мытищах. Сделать прививку можно любым удобным для себя способом: в медучреждении или в передвижном пункте. Главное условие — взять с собой паспорт, полис и СНИЛС, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мытищинцев ждут на прививку: по записи в поликлинике по месту прикрепления после осмотра врача; без записи в мобильных пунктах: по вторникам и четвергам — у ТЦ «Экобазар», с 10:00 до 14:00.

Есть несколько способов записаться на вакцинацию: через терминалы в холлах поликлиник; через личный кабинет на портале Госуслуг; по телефону 112; по номеру единой справочной службы: 8(495)308-13-00. По возникающим вопросам можно обращаться по телефону в колл-центр Мытищинской больницы по номеру: 8 (495) 308-13-00 или на телефон горячей линии по работе взрослых поликлиник: 8 (900) 149-12-65.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.