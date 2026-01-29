В Мытищах открылась новая подстанция скорой помощи для пяти деревень

В деревне Сухарево городского округа Мытищи начала работу новая подстанция скорой помощи, рассчитанная на круглосуточное дежурство пяти медицинских бригад, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новая подстанция скорой помощи в Сухарево будет обслуживать жителей деревень Сухарево, Марфино, Шолохово, Лысково и других близлежащих населенных пунктов. Объект оснащен всем необходимым для эффективной работы: здесь размещены диспетчерская, комнаты отдыха для персонала, помещения для хранения медикаментов, душевые, а также стоянка для автомобилей и ремонтная зона с ямой и мойкой автотранспорта.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что повышение доступности скорой медицинской помощи особенно важно для быстро развивающихся округов. В прошлом году в Подмосковье открыли три новых поста скорой помощи, а до конца текущего года планируется запуск еще четырех — в Волоколамске, Ступино, Можайске и Ленинском.

Вызвать скорую помощь можно по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.