В Мытищах 7 декабря пройдет день семейного здоровья

7 декабря мытищинцев приглашают на день семейного здоровья, который пройдет в поликлинике № 1 и детской поликлинике № 4. Пройти необходимые профилактические осмотры всей семьей можно с 8:00 до 15:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Взрослых приглашают на первый этап диспансеризации и вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции. В рамках диспансеризации предусмотрены осмотр терапевта, флюорография, ЭКГ, анализ крови, замер внутриглазного давления. Детей осмотрят педиатр, оториноларинголог, юным пациентам сделают ЭКГ.

«Проведение таких акций стало традицией. Всегда наблюдаем активность среди жителей. Особенно отрадно, когда мытищинцы приходят семьями», — сказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Светлана Архипова.

На День семейного здоровья можно прийти без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.