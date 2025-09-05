В Мытищах 6 сентября пройдет день семейного здоровья

День семейного здоровья состоится 6 сентября во взрослой поликлинике № 1 и детской поликлинике № 4, которые находятся на ул. Воровского, стр. 2, с 8:00 до 14:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу обследования входят сдача различных анализов, ЭКГ и осмотр терапевтом. Кроме того, можно пройти вакцинацию от гриппа, ковида и пневмококковой инфекции.

Также 6 сентября около ДК «Яуза» будет работать выездной мобильный комплекс, в котором можно будет пройти осмотр терапевта, измерить внутриглазное давление, снять ЭКГ, сдать кровь на основные анализы и привиться от гриппа.

С собой необходимо взять паспорт (ребенку — свидетельство о рождении), полис ОМС, выданный в московской области, СНИЛС.

«День семейного здоровья» в Подмосковье — это программа по проведению бесплатной диспансеризации и профессиональных осмотров, в рамках которой за одно посещение проверить свое здоровье может вся семья. За одно посещение и родители, и дети смогут выявить факторы риска развития заболеваний и получить врачебные рекомендации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.