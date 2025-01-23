В Мытищах 25 января пройдет день семейного здоровья

В Мытищах 25 января день семейного здоровья пройдет в поликлинике № 6 в мкр. Пироговский. Профилактическая акция позволяет получить консультации врачей и пройти необходимые исследования за один день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Взрослых приглашают на первый этап диспансеризации и вакцинацию против пневмококковой инфекции. В рамках диспансеризации вести прием будут врачи — терапевт, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед и отоларинголог. Предусмотрена диагностика здоровья: ЭКГ, флюорография, биохимический анализ крови, анализ крови на ВИЧ и гепатит С, замер внутриглазного давления.

Детей осмотрят педиатр, отоларинголог, детский травматолог-ортопед-хирург. Юным пациентам сделают ЭКГ.

«К каждой акции мы готовимся, привлекаем узкопрофильных специалистов, таких как оториноларинголог, офтальмолог, травматолог. Мы понимаем, что в выходной день хочется провести время дома с семьей. Отдых — это прекрасно, но не нужно забывать и о здоровье. Профилактические осмотры не занимают много времени. По крайней мере, пациенты будут знать о тех рисках, которым подвержены. День семейного здоровья — это еще и хорошая возможность проверить здоровье детей. В субботу не нужно отпрашиваться с уроков и работы, чтобы прийти в поликлинику», — рассказала заведующая поликлиникой № 6 Татьяна Серова.

На день семейного здоровья приглашаются все жители г. о. Мытищи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС. День семейного здоровья можно посетить с 9:00 до 14:00, анализы будут принимать с 8:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.