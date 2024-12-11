В МОЦОМДе прошли занятия о послеродовом периоде для будущих мам

Накануне на базе женской консультации № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) состоялись занятия, посвященные послеродовому этапу для будущих мам, в ходе которых участницы ознакомились с ключевыми аспектами этой важной фазы жизни женщины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Перинатальный психолог Лилия Иващенко провела интерактивную лекцию, в которой рассматривались как физиологические изменения в организме после родов, так и эмоциональные состояния, характерные для молодых матерей.

«В ходе занятия акцентировалось внимание на грудном вскармливании, восстановлении после родов и уходе за новорожденным. Мы обсудили организацию сна и питания, а также рекомендации по построению крепкой эмоциональной связи с ребенком», — отметила специалист.

В атмосфере поддержки и доверия участницы поделились личными историями и обсудили потенциальные сложности. Оценив важность предоставленной информации, будущие мамы выразили благодарность организаторам «Школы мам» и пожелали продолжить участие в следующих встречах для дальнейшего обучения уходу за младенцем и получения поддержки в материнстве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.