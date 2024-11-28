В МОЦОМД прошла благотворительная акция, приуроченная ко дню недоношенных детей

Член общественной палаты городского округа Люберцы, мама 7-х детей Елена Канчели организовала сбор вязаных вещей для недоношенных малышей отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Люберецкого роддома и совместно с волонтерами-медиками Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 передала их в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Акция была приурочена к прошедшему международному дню недоношенных детей, который призван повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей.

Наши благотворительницы-мастерицы из центра рукоделия и творчества «Трискелион» связали теплые комплекты, состоящие из пледов, шапочек и носочков, а также создали игрушки-осьминожки — символ надежды и заботы. Изделия, изготовленные из гипоаллергенного волокна, бережно обнимает кожу малышей, даруя им дополнительное тепло и любовь. А длинные щупальца осьминожек напоминают младенцам пуповину матери, к которой они привыкли в утробе. Ребенок, держа их в кулачке, чувствует защищенность и ведет себя спокойнее.

«После того, как все комплекты связанных для детишек вещей пройдет все санитарные обработки, их передадут непосредственно в боксы новорожденным. В дальнейшем, набор каждого малыша остается за ним и будет отдан маме при выписке», — сказала заведующая отделением Наталья Геркушенко.

Это уже не первая благотворительная акция. Традиция продолжается уже более 10 лет, вдохновляя наших рукодельниц на творчество и доброту. МОЦОМД выражает благодарность всем, кто принимал участие в данной акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.